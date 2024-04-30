TEM Otoyolu'nda feci kaza... Şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 yaralı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması neticesinde 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, TEM Otoyolu Gebze geçişi gişeler mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ABS 148 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı.
OTOBÜSÜN ÖN CAMI KIRILDI
Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken, yolcular can havli ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yolcular ise başka bir otobüse aktarılarak, yollarına devam etti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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