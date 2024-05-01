Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
Eyüpsultan, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyer otomobile saplanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Çelik'in kullandığı 34 ZS 3163 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Hasdal Viyadüğü ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler araca saplandı.
Kaza sonrası sürücü Kerem Çelik ve yanında bulunan Kübra Çelik araçta sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan Kerem Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Kübra Çelik'i kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Kübra Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücü Kerem Çelik'in cansız bedeni ise cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası bariyerlere saplanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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