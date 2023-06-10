Kartal’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 09:45

Güncelleme: 10.06.2023 - 17:36

İstanbul Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki gruptan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı yerde incelemede bulunarak yerdeki boş kovanları topladı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.