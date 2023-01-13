Kartal'da iki kadını öldüren Mustafa Payam tutuklandı
İstanbul Kartal'da geçen pazartesi günü bir evde 2 kadın ölü bulunmuş, intihar girişiminde bulunan bir erkek ise hastaneye kaldırılmıştı. İki kadının ölümüyle ilgili tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Payam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Kartal'da Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Ocak Pazartesi günü 4 katlı binanın birinci katındaki dairede Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in cansız bedeni bulundu. Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa Payam ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi bittikten sonra gözaltına alınan Mustafa Payam, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
DHA'nın haberine göre savcılığın sevk yazısında olay şöyle anlatıldı:
"Şüpheli Mustafa Payam kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Dilara Gültay'ı olay tarihinde evine çağırdı. Dilara Gültay'ın kendisini aldattığını iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Dilara Gültay'ı darbederek banyoya götürdü ve küvete sokup lastik ile boğdu. Ardından Dilara Gültay'ın arkadaşı Cansu Demirel eve geldi. Şüpheli bu sırada eline geçirdiği bıçakla Cansu Demirel'e birçok kez saldırarak öldürdü."
Savcılık, Mustafa Payam'ı iki kez 'Kasten Kadına Karşı Öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Hakimlikteki sorgusunda Mustafa Payam Dilara Gültay ve Cansu Demirel ile tartıştığını, tartışma sonrası yaşananları hatırlamadığını, elinde kan olduğunu gördüğünü ileri sürdü. Payam daha sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığını söyledi.
Payam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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