Kartal'da otobüste 2 yolcu arasındaki saç saça kavga!

İstanbul, Kartal'da sabah saatlerinde iddiaya göre İETT otobüsündeki 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Bir kadının diğerinin saçını çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:15
Kartal'da otobüste 2 yolcu arasındaki saç saça kavga!
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Kartal Köprüsü'nde, saat 08.00 sıralarında iddiaya göre İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından otobüs durağa yanaştı.

Yolcuların bir kısmı otobüsten indi. Otobüs kapısının girişinde taraflardan biri diğerinin saçını çekti. Saçı çekilen kadın bir süre bağırdı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

İkili arasındaki arbede saçı çekilen kadının otobüsten inmesiyle son buldu.

O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 


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