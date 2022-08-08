Kartal’da yangın paniği: Kombi patladı!
İstanbul Kartal’da 4 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangın sırasında dairedeki kombide patlama meydana gelirken, binadaki 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi, İsmail Dede Caddesi, İpek Sokak’taki 4 katlı binanın 3’üncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dairedeki kombide patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CAN KAYBI YOK
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede hasar oluştu.
"MAHSUR KALAN YAŞLI İNSANI OMZUMUZDA ÇIKARIRKEN PATLAMA OLDU"
Mahalle sakini Sinan İnci, "Yangın şiddetliydi. Hemen binaya koştuk. Doğalgazı kapattık. Mahsur kalan yaşlı insanı omzumuzda çıkarırken bir patlama oldu. Birkaç kişi daha vardı onları da indirdik aşağıya. Sonra itfaiye geldi. 4 kişi dumandan etkilendi" dedi.
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