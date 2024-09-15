Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp, ayakkabısından içki içtiler

Youtube programlarında Didem Soydan'ı ağırlayan fenomenler Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın, Soydan'ın ayaklarını öptükten sonra ayakkabısından viski içtiği anlar gündem oldu.

Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp, ayakkabısından içki içtiler
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 20:37

Manken Didem Soydan, Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Programa katılan Didem Soydan, 'Üstümü vaad ettiğim gibi değiştirirsem ayakkabımdan su içeceklerini söylediler' dedi.

Didem Soydan'ın ayakkabılarını bizzat çıkaran Ali Biçim, getirttiği viskiyi ayakkabılara dökerek Tomay ile birlikte içti.

AYAKLARINI ÖPTÜLER

Programın devamında Mesutcan Tomay, mankenin ayaklarını öperek başına koydu.

Programın paylaşılmasıyla büyük tepki çeken görüntüler kısa sürede sosyal medya üzerinde viral oldu.


Etiketler: #Didem Soydan #ayakkabı

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