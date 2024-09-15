Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp, ayakkabısından içki içtiler
Youtube programlarında Didem Soydan'ı ağırlayan fenomenler Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın, Soydan'ın ayaklarını öptükten sonra ayakkabısından viski içtiği anlar gündem oldu.
Manken Didem Soydan, Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın Youtube kanalına konuk oldu.
Programa katılan Didem Soydan, 'Üstümü vaad ettiğim gibi değiştirirsem ayakkabımdan su içeceklerini söylediler' dedi.
Didem Soydan'ın ayakkabılarını bizzat çıkaran Ali Biçim, getirttiği viskiyi ayakkabılara dökerek Tomay ile birlikte içti.
AYAKLARINI ÖPTÜLER
Programın devamında Mesutcan Tomay, mankenin ayaklarını öperek başına koydu.
Programın paylaşılmasıyla büyük tepki çeken görüntüler kısa sürede sosyal medya üzerinde viral oldu.
Etiketler: #Didem Soydan #ayakkabı
En Çok Okunan Haberler
-
- NATO'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!
- Narin'in yengesi adliyeye sevk edildi
- Şirket sahibinden açıklama geldi
- Annenin adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
- 'Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım..!'
- Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu
- Ağır küfür ve hakaretler savurdu
- Canlı yayında açıkça söyledi!
- İhbar kılıfıyla atmışlar!