Kartalkaya nerede, nereye bağlı? Kartalkaya'da otel yangını son durum...

Kayak merkezinde yer alan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 çıkan yangın sonrasında müdahale çalışmaları sürüyor. Restoran katından başlayan yangının diğer katlara sıçramasıyla büyüyen yangın sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Peki, Kartalkaya nerede, nereye bağlı?

Kartalkaya nerede, nereye bağlı? Kartalkaya'da otel yangını son durum...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:31

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın büyük bir felakete neden oldu. İlk belirlemelere göre 4. katta bulunan restoran katından başlayan yangın tüm otele yayıldı. Söndürme çalışmaları sürerken yangında 10 kişi hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Peki, Kartalkaya nerede, nereye bağlı?

KARTALKAYA NEREDE?

Bolu şehir merkezinin 38 kilometre güneydoğusunda yer alan Kartalkaya kayak merkezi, Bakanlar Kurulunca ilan edilen "Bolu - Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" içinde yer almaktadır.

YANAN OTEL HANGİSİ?

10 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel, Bolu'da, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alıyor.

KARTALKAYA'DA OTEL YANGINI SON DURUM

Bolu'da, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde hizmet veren Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30 sıralarında çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

AA'da yer alan habere göre sabahın ilk saatlerinde alevlerin yükseldiği otele, yapılan ihbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.


Etiketler: #Kartalkaya #nerede?

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