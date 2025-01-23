Son Dakika... Adalet Bakanlığı Kartalkaya faciasında ölü sayısını 78 olarak açıkladı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:30

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:36

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 03.30 sularında 12 katlı Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.

Arazinin engebeli ve şehire uzak olması nedeniyle itfaiye ve kurtarma ekipleri hızla müdahale edemedi. Yurttaşlar, kendi imkanları ile yangından kurtulmaya çalıştı. Yüksekten atlama sonucu ölenler de oldu.

SAVCILIK 79 DEDİ, BAKANLIK 78 OLARAK AÇIKLADI!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da DNA testlerini işaret edip ölü sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi. Adalet Bakanlığı da tüm kimliklerin tespit edildiğini belirtip ölüm sayısını 78'e revize etti.

12.KATTAN ATLAYAN ŞEVVAL'DEN ACI HABER

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in yangında babasını görüntülü olarak aradığı ve atlamaya o sırada karar verdiği ortaya çıkmıştı.