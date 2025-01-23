Tedbirlerin maliyeti ortaya çıktı: Kartalkaya faciasını 6 bin TL'lik ihmal tetikledi!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 23.01.2025 - 12:19

Kartalkaya’da yaşanan otel yangını, yangın önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, otellerde alınması gereken tedbirlerin maliyetini ortaya çıkardı.

Yapılan hesaplamalara göre, yangın çıkan 161 odalı otelde gerekli önlemlerin alınması yalnızca 1 milyon TL’ye mâl oluyordu. Bu da oda başına düşen maliyetin 6 bin 210 TL olduğu anlamına geliyor. Otelin bir gecelik kişi başı konaklama ücreti ise 30 bin TL idi. Eğer otel, bir gecelik konaklama ücretinin yüzde 20’sini önlemler için ayırmış olsaydı, facianın önüne geçilebilirdi.

MALİYETLER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bolu Kartalkaya’da 79 kişinin hayatını kaybettiği bu trajedi, otellerdeki yangın önlemlerine dair eksiklikleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanların verdiği bilgilere göre, bir otelde yangına karşı etkili bir sistem kurmanın maliyeti otelin bir gecelik konaklama bedeliyle kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Yangını kontrol altına almak için gereken tüm sistemlerin asgari maliyeti 1 milyon TL. TMMOB’a göre ise bu maliyet, otelin büyüklüğüne göre 3 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

KALEM KALEM MALİYETLER

Yangın önlemlerinin detaylarına inildiğinde;

Yangın tüpü: 500 TL’den başlayan maliyet

500 TL’den başlayan maliyet Alarm sistemleri: 50 bin TL - 250 bin TL

50 bin TL - 250 bin TL Yağmurlama sistemleri:

Küçük oteller: 75 bin TL

75 bin TL Büyük oteller: 150 bin TL

150 bin TL Yangın merdiveni: 4 bin 500 TL/m²

4 bin 500 TL/m² Gazlı söndürme sistemleri: 100 bin TL’ye kadar maliyet oluşturuyor.

KÜÇÜK YATIRIMLAR BÜYÜK KAYIPLARI ÖNLER

Yangın mühendisliği uzmanları, alınacak önlemlerin otelin tüm alanını kapsaması gerektiğine vurgu yapıyor. Sprinkler sisteminin eksik olduğu bir alanın dahi yangını kontrol altına almayı zorlaştırabileceğini belirten uzmanlar, otel sahiplerini daha fazla sorumluluk almaya çağırıyor.

OTEL SAHİPLERİNE UYARI

Uzmanlar, yangın önleme sistemleri için yapılacak harcamaların, bir otelin gelirleriyle kıyaslandığında oldukça düşük kaldığını belirtiyor. Alınacak basit önlemler, sadece maddi zararların değil, aynı zamanda can kayıplarının da önüne geçebilir.