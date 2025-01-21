Kartalkaya’da sahra hastanesi kuruldu

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde yangını faciasında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Tatilciler tahliye edilirken, bölgede sahra hastanesi kuruldu.

Kartalkaya’da sahra hastanesi kuruldu
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İHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:13

Bolu'nun Köroğlu Dağları zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, yarıyıl tatilinin yoğunluğunda facia yaşandı. Bir otelin restoran kısmında saat 03.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı açıklandı. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hızla tahliye edilirken, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Yangınla mücadele sürerken, sağlık ekipleri yaralılara anında müdahale etmek için bölgeye sahra hastanesi kurdu. Yaralıların tedavisi sahra hastanesinde sürüyor. 

Olay sırasında farklı bir otelde konaklayan bir tatilci, yaşananları şöyle anlattı:

"Biz yangını otelden fark ettik. İlk başta kavga oluyor sandım, ama dumanları görünce yangın olduğunu anladım. Camdan atlayanları da gördük. Çok korkutucuydu. Hemen aşağı inip bölgeden uzaklaştık."

 


Etiketler: #Kartalkaya #Yangın

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