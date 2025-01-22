Kartalkaya’daki otel yangını… Tokcan ailesinden 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi

ODTÜ Koleji'nden yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan ile ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atil Enis Tokcan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Kartalkaya’daki otel yangını… Tokcan ailesinden 2'si çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi
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DHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:53

ODTÜ Koleji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.


Etiketler: #Kartalkaya #Otel #Yangın

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