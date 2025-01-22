Kartalkaya'daki yangın faciasında kimliği tespit edilen cenazeler ailelerine teslim edildi
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında yaşamını yitiren 76 kişiden kimliği tespit edilen yurttaşların cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaşamını yitiren 76 kişiden kimliği tespit edilen 45'inin cenazeleri İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morglarından ailelerine teslim edildi.
Bolu dışından gelen yurttaşların cenazeleri memleketlerine gönderildi.
29 KİŞİ TABURCU EDİLMİŞTİ
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından yaralı 51 kişinin sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.
Etiketler: #Kartalkaya #Yangın
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