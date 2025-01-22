Bu aile artık yok... Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında ateş Keşan'a da düştü

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında Keşanlı iş insanı Şaban Filiz’in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör de hayatını kaybetti.

Bu aile artık yok... Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında ateş Keşan'a da düştü
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:29

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında can kaybının 76’ya ulaştığı bildirildi.

Hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başlarken, kimlikleri belirlenenlerin acı haberleri aileleri ve yakınlarına bildirildi.

BİR AİLE YOK OLDU...

76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında, Keşanlı iş insanı Şaban Filiz’in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör de hayatını kaybederken, acı haber kısa sürede sosyal medyada yayıldı.


Etiketler: #Kartalkaya #bolu

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