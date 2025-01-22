Bu aile artık yok... Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında ateş Keşan'a da düştü
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında Keşanlı iş insanı Şaban Filiz’in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör de hayatını kaybetti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında can kaybının 76’ya ulaştığı bildirildi.
Hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başlarken, kimlikleri belirlenenlerin acı haberleri aileleri ve yakınlarına bildirildi.
BİR AİLE YOK OLDU...
76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında, Keşanlı iş insanı Şaban Filiz’in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör de hayatını kaybederken, acı haber kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Etiketler: #Kartalkaya #bolu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, hayatını kaybetti
- Alevlere teslim olan otelin sahibi ortaya çıktı
- İhtiyaç kredisi faizleri düştü!
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!
- Kırmızıgül faciayı anlattı: 'Çığlıklar duyuluyordu'