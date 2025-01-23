Kartaltepe'deki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı... Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin, Bartın’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kartaltepe'deki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı... Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandı
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İHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:29

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 12. kattan atlayarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi’nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şevval Şahin’in cenazesi, bu sabah saatlerinde Bartın’a getirildi.

Bartın’ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi’ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için burada Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Ardından Şadırvan Camii’nde cenaze namazından sonra Şahin, Halatçıyaması Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Cenaze törenine; Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın yanı sıra Şevval Şahin’in yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.

BABASI "ATLAMA" DEMİŞ...

Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, ‘Baba ben ne yapacağım?’ diye. Babası ‘Atlama kızım’ demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay" dedi.


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Kartalkaya #Şevval Şahin #Cenaze

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