Kartepe'de korkunç kaza... Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:08
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Feci kaza gece saatlerinde Kartepe Köseköy Mahalllesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kartepe yönüne giden Emre V. yönetimindeki 41 AKC 629 plakalı otomobil ile İzmit yönüne giden Fatih Z. idaresindeki 41 HK 904 plakalı cip, virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ters şeride savrulurken, cip yoldan çıkarak yeşil alana düştü.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Furkan K., Yaşar E. ve sürücü Emre V. ile cip içerisinde sıkışan Melikenur Z., Hakan Z. ve sürücü Fatih Z.'yi kurtardı.

YOL KISA SÜRELİ TRAFİĞE KAPATILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından araç geçişlerine açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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