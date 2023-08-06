Kaş Limanı'nda 'rant ısrarı'

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 05:11

Makyol-Setur ortaklığı olan Makmarin AŞ tarafından işletilmekte olan Antalya Kaş Yat Limanı’na otel, ticari işletmeler, spa merkezi ve yeni yüzer iskeleler yapmak amacıyla şirketin talep ettiği imar değişikliği planı, daha önce defalarca ilçe ve il meclislerine taşınarak oybirliği ile reddedilmesine karşın AKP-MHP oylarıyla ilçe meclisinden ve imar komisyonundan geçti. “İmar planı değişikliği” teklifi yarın Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzere yeniden gündeme alınacak.

CHP’li Kaş Belediye Meclis üyesi olan ve Kaş Çevre Kültür Derneği kurucularından Meral Çiyan Şenerdi, yapılmak istenen imar planı değişikliği ile yıllardır mücadele ettiklerini söyledi. Şenerdi, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, imar değişikliğinin yaratacağı tehlikeleri anlattı. Projenin bir “rant projesi” olduğunu belirten Şenerdi, “İmar değişikliği ile yükseltilecek olan duvarlar, kıyının ve genel olarak Kaş’ın silüetini bozacak. Deniz ile halk arasına bir duvar örerek kıyı halktan görsel ve kullanım anlamında koparılmış olacak, insanlara kıyıda yürümek için alan bırakılmayacak ve dükkanların önüne, denizin üstüne asma iskele şeklinde yürüyüş yolu yapılması gerekecek” dedi.

‘SİT ALANININ İÇİNDE’

“İmar değişikliği ile kentin kalbinin bir nevi alışveriş merkezi, otel mekânına dönüştürülmesi planlanmaktadır” diyen Şenerdi, şunları kaydetti:

“Planda, yoğunlaşan araç trafiği ve park sorununa çözüm düşünülmemiş. Kaş’ın mevcut trafik ve otopark sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüşecek. 122 teknelik artışın da deniz kirliliğini artıracağı şüphesiz. Yaya yolu olarak planlanan alan ise sit alanı. Planlama alanının bitişiğinde 1. Derece arkeolojik sit alanı görülüyor. Bu alanların imar planlarına konu edilmesi ve herhangi bir inşaat faaliyeti yapılması kanunen mümkün değil. Ancak firmanın sunumunda, sit alanının yaya giriş alanı olarak kullanılmak istendiği görülüyor. Plan için daha önce hazırlanan raporda ‘kamu yararı yoktur’ denilmişti.”