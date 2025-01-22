Kaş'ın ortasından geçecek projeye 'ÇED olumlu' kararı: Her şey 3 dakika hız için

Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:06

Güncelleme: 22.01.2025 - 16:06

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kaş doğasının, ekolojisinin, tarım alanlarının ve arkeolojik mirasının içinden geçecek Finike-Demre- Kaş- Kalkan Duble Yol Projesi’nin çevre etki değerlendirmesini yaptı ve herhangi bir sakınca görmeyereke ‘olumlu’ kararı verdi. Projeye karşı çıkan bölge halkı, çevre savunucuları ve sivil toplum örgütleri karara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

2017’DEN BERİ SÜREN MÜCADELE

Proje 2017 yılında gündeme gelmiş, Antalya Valiliği, Kaş- Kalkan Bölünmüş Yol Projesi için Çevre Etki Değerlendirmesi yapılmasına gerek yoktur kararı vererek, projenin yapımına hız kazandıracak bir adım atmıştı. Başta Kaş Çevre ve Kültür Derneği olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarsa çevre etki değerlendirmesinin gerekli olduğunu savunarak, bu karara karşı dava açmıştı.

Dava gerekçesinde mevcut yol/yollar varken ve iyileştirmesi mümkünken, hayata geçirilmesi planlanan bölünmüş otoyol projesinin başta Likya Medeniyeti’ne ait olmak üzere 11 arkeolojik sit ve 9 koruma alanına doğrudan ya da dolaylı olarak, Beymelek Lagünü ve Kaputaş 1. Derece Doğal Sit Alanlarının, Kaş - Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinin, Istlada/Hoyran antik kentinin içinden geçerek, dünya çapında tanınan Myra antik kenti ve Sura, Kyaneai antik kentlerinin sınırlarından ise teğet geçerek bölgedeki en değerli doğal ve kültür varlıklarına, kıymetli tarım arazilerine, bölgenin ekolojisine zarar vereceği öne sürülmüştü.

HALK ÇED TOPLANTISINDA 'İSTEMİYORUZ' DEDİ

2019 yılında Antalya İdare Mahkemesi’nin bilirkişi raporuna da dayanarak, dava gerekçesini haklı bulması üzerine Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Finike- Demre hattını Kaş Kalkan hattı ile birleştirerek 1 Temmuz 2021’de ÇED bilgilendirme toplantısı yapma kararı almıştı. Toplantıya katılan halk, projeyi istemediğini tutanaklara geçirmişti.

3 DAKİKALIK HIZ İÇİN GÖZE ALINAN TAHRİBAT

Proje ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, mevcut Kaş-Kalkan yolunun 28 dakikada geçildiğini, yeni yolun girişinin ise merkeze 12km olan Ağullu Mahallesinden olacağı için 31 dakika süreceğini ve yerel halkın %73’ünün bu şartlarda mevcut yolu kullanmaya devam edeceği rapor edilmişti.

ÇED Raporunda, bölünmüş otoyol projesiyle, yol güzergahında 118 hektar tarım alanı 57 hektar orman alanı , 44 hektar zeytinlik alan ve 95 hektar makilik vejetasyon alanı olmak üzere toplam 321 hektar alan tahrip olacağı, 66bin’in üzerinde adet ağaç kesileceği yer alıyor. Bu nedenle bölünmüş otoyolun Demre’de örtüaltı tarım, Finike’de coğrafi işaretli Finike Portakalı üretiminin yapıldığı kıymetli tarım arazilerinden geçerek bölgedeki çiftçimizi ekonomik kayba uğratması öngörülüyor.

PROJENİN MAALİYETİ İLE VAAT ETTİĞİ FAYDA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uzmanlar projenin 2021 yılı verisiyle 2 milyar TL maliyeti olduğunu hesaplarken, rakamın enflasyon nedeniyle güncelliğini yitirdiğini, yapılacak köprü, viyadük, tünel ve kamulaştırma giderleri maliyetin içinde olmadığına işaret ediyor. Kaş- Demre arasında üç şeritli yol varken ve mevcut yollar iyileştirilebilecekken, coğrafyanın koşullarını olağanüstü zorlayarak bu kadar maliyetli bir yatırımın yapılması kamu yararı taşımadığı değerlendirmesinde bulunuyor.

YİNE DE ÇED OLUMLU KARARI VERİLDİ

Halkın itirazına, uzman görüşlerine, bilirkişi raporlarında işaret edilen zararlara rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin Çevre Etki Değerlendirmesini yaptı ve herhangi bir sakınca görmeyerek, olumlu kararı verdi.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyol, Kaş, Demre, Finike halkının bir bütün olarak bu projenin karşısında olduğunu belirterek, karara karşı dava açacaklarını ve projenin hayata geçirilmesini önlemek için mücadele edeceklerini açıkladı.



