Kasiyerliği bıraktı, erkek kuaförü oldu: 'Koltuğa oturmakta çekinen müşterilerim oluyor'

Malatya'da bir markette kasiyer olarak çalışan Göknur Bayar (21), işinden istifa ederek, aldığı eğitim sonrası erkek kuaförü oldu. Göknur Bayar, insanların kendisini ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, “Alışılageldik bir durum olmadığından ilk etapta kuaför koltuğuna oturmakta çekinen müşterilerim oluyor. Fakat saç kesimi bitince bundan sonraki adreslerinin yine ben olacağımı duymak mutluluk verici” dedi.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:58
Kasiyerliği bıraktı, erkek kuaförü oldu: 'Koltuğa oturmakta çekinen müşterilerim oluyor'
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Malatya'da yaşayan Göknur Bayar, 1 yıldır kasiyer olarak çalıştığı marketten istifa etti. İş arayışına giren Bayar, çocukluktan bu yana hayalini kurduğu erkek kuaförlüğü için eğitim aldı.

Aldığı eğitimler sonucunda ustalık belgesi de alan Bayar, kentte bir kuaförde çalışmaya başladı. Kentte kadın olarak tek erkek kuaförü olan Göknur Bayar, müşterilerine hizmet veriyor.

Eğitimleri esnasında sürekli çalıştığını ve makasla uyuduğu günlerinin olduğunu söyleyen Göknur Bayar, bir kadının erkek kuaförü olmasının sıra dışı bir durum olduğunu dile getirdi.

"ÇEKİNEN MÜŞTERİLERİM OLUYOR"

Çocukluktan itibaren bu mesleğe merakının olduğunu kaydeden Bayar, kendisini ilk defa gören müşterilerin şaşırdığını ve koltuğa oturmakta tereddüt ettiğini belirterek, "Ben bir markette kasiyer olarak çalışıyordum. Hem merak hem tavsiye üzerine erkek kuaförü olmayı istedim. Geçiş sürecim hem zorlu hem yorucuydu ama değdi. Ailem ve çevremdeki bazı arkadaşlarım erkek kuaförlüğü işini yapabileceğime inanmıyordu. Hem merak saldım hem de çok istedim erkek kuaförü olmayı. Ailem bendeki azmi görünce artık destek vermek durumunda kaldılar. Onların da desteği ile bugün bir kadın olarak erkek kuaför işini yapıyor ve ekmeğimi kazanıyorum. Alışılageldik bir durum olmadığından ilk etapta kuaför koltuğuna oturmakta çekinen müşterilerim oluyor. Fakat saç kesimi bitince bundan sonraki adreslerinin yine ben olacağımı duymak mutluluk verici. Bir bayan olarak erkek kuaförü olmanın bir zorluğu olduğunu düşünmüyorum tek fark, bayan olmam. İşimi severek yapıyorum ve mutluyum” diye konuştu.


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