'Kasksız' motosiklet sürücüsü, tankere çarptı: Ağır yaralandı!

Edirne’nin İpsala ilçesinde, akaryakıt tankerine çarpan motosikletin kasksız sürücü N.F., ağır yaralandı.

'Kasksız' motosiklet sürücüsü, tankere çarptı: Ağır yaralandı!
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DHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 13:05

Feci kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aliço Pehlivan köyü girişinde meydana geldi.

Kocahıdır köyünden Aliço Pehlivan köyü yönüne giden N.F. yönetimindeki 22 PG 780 plakalı motosiklet, köy girişinde virajda karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen akaryakıt tankerine çarptı.

AĞIR YARALANDI

Kazada kasksız sürücü N.F. ağır yaralandı. Kazayı fark etmeyen tanker şoförü yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Jandarma, tanker sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. 

 


Etiketler: #EDirne

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