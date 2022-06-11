Kaş'ta makilik yangını

Antalya'nın Kaş ilçesindeki makilikte yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:57
Kaş'ta makilik yangını
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Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeşilköy ile Üzümlü mahalleleri arasında kalan Hayıtlı mevkisi ile Kınık mahallesi Doğular mevkisinde devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan 8 arazözle müdahale edilen yangına ekiplerin karadan da müdahalesi sürüyor. Yangının başladığı saatlerde nemin yüzde 30 olduğuna da dikkat çekildi. İlk belirlemelere göre, 3 hektarlık alan zarar gördü.


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