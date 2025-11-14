Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kastamonu'da anne ile oğlunun cansız bedeni bulunmuştu: Eski enişteye elektronik kelepçe takıldı!

14.11.2025 14:15:00
İHA
Kastamonu'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 10 gün sonra cenazelerine ulaşılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında; Huriye Helvacı'nın eski enişte Mustafa Uzun'a denetimle serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine, 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarındaki dere yatağında ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısı ile Olay Yeri İncelme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler tarafından uçurumdan güçlükle çıkartılabildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, buradaki işlemlerinin ardından memleketleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirilerek toprağa verildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise yeni bir gelişme yaşandı. Bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine, Huriye Helvacı'nın eski eniştesi Mustafa Uzun'a denetimli serbestlik tedbiriyle elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

