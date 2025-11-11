9 gündür aranıyorlardı... Kastamonu'da kaybolan anne ve oğulun cansız bedenine ulaşıldı

43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayboldu.

Evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunun ilçeden yürüyerek çıkmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

OSMAN'DAN ACI HABER

Ancak bugün ise 9 gündür aranan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Osman Helvacı’nın cansız bedeni uçurum kenarında bulundu.

Başsavcılık, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.

ANNENİN DE CESEDİ BULUNDU

Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Anne ve oğulun durumuyla ilgili Kastamonu Valiliği açıklamasında şöyle denildi:

"İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünce 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir."