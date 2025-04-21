Kastamonu'da bir evde hamile kadının cesedi bulundu: Vücudunda bıçak darbeleri tespit edildi!

Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde bıçaklanarak öldürülmüş hamile kadın cesedi bulundu.

Kastamonu'da bir evde hamile kadının cesedi bulundu: Vücudunda bıçak darbeleri tespit edildi!
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AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:20

Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki bir binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif C. (28) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

BIÇAK DARBELERİ TESPİT EDİLDİ

Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının bekar olduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Etiketler: #kastamonu

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