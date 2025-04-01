Yer Kastamonu... İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:37

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:01

Kaza, Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.