Yer Kastamonu... İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Kastamonu’da iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: #kastamonu #kaza
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