Kastamonu'da eşini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet... 'Adalet yerini buldu'

Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:14

Güncelleme: 19.04.2025 - 12:59

Kastamonu'da Burçin Sevgi Telli geçen yıl 15 Ekim’de polis memuru eşi Ender Telli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Ender Telli’nin ‘kadına karşı ve eşe karşı nitelikli insan öldürme’ suçundan yargılandığı davanını duruşması Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Telli’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

''ADALET YERİNİ BULDU''

Duruşma sonrası Cumhuriyet Telli’nin annesi Yonca Erkeç ile konuştu. Erkeç, “Adalet yerini buldu. Çünkü benim çocuğumu ilk baştan beri karaladı. Benim çocuğumu bu hale getiren kendiydi. Bir akvaryumun içinde bir balık düşünün. Çaresiz bir balık kızım öyleydi. Giden geri gelmeyecek ama en azından adalet yerini buldu” dedi. Duruşma sonrası sanığın babasının tehdit ettiğini belirten Erkeç, suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.