Kastamonu'da bir kişi pencerenin önünde oturur vaziyette ölü bulundu
Kastamonu'da 2 gündür haber alınamayan 81 yaşındaki Mustafa Küçükkavaklı, evinin penceresinin önünde oturur vaziyette ölü bulundu.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 gün boyunca haber alınamayan 81 yaşındaki vatandaş, evinde pencerenin önünde oturur vaziyette ölü bulundu.
Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Gökceöz köyü Kayseri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Küçükkavaklı’dan iki gün boyunca haber alamayan oğlu evine geldi. İçeri giren oğlu Küçükkavaklı’yı pencerenin önünde oturur vaziyette ölü buldu. Köy muhtarı Mustafa Söylemiş’in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Küçükkavaklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından Mustafa Küçükkavaklı’nın cenazesi, Gökceöz köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Video Haberler
- 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
- Önce bıçakladı, sonra başında sela okudu
- Korkutan görüntü: Su kırmızıya döndü
- Ailenin tartışması polis merkezinde bitti
- Nehir bataklığa döndü!
- Sultangazi'de motosikletteki siparişi çaldılar
- Öldürdüğü kişinin başında Sela okudu
- Ayşe Varol'u yaralayan emekli polis yaşamına son verdi
- Anne ve bebeğinin ölümüne neden oldu;'Geçmiş olsun' dedi
- Sağanak sonrası göçük: Anne ve 2 oğlu öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ağzını bozdu
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- İfadeleri ortaya çıktı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- 'Sürtük' sansürü
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi