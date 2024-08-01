Abdüllatif Şener'in oğlu rehin aldığı anneannesini öldürdü! Komşular o anları anlattı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:19

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:00

Eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Abdüllatif Şener'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Güvenevler Mahallesi'ndeki evinde, oğlu Bedirhan Şener tarafından eşinin annesi Leyla Çetiner rehin alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, henüz belirlenemeyen nedenle anneannesi Leyla Çetiner ile tartıştı. Anneanne ve torun arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan Abdüllatif Şener ve eşi Berrin Şener’in polise haber vermek için dışarı çıktığı sırada evden 4 el silah sesi geldi. Şener'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Ardından eve giren sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olduğu belirlenen Çetiner’e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Leyla Çetiner, kurtarılamadı.

MUHTAR O ANLARI ANLATTI

Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç ise olaya ilişkin, "Azam aradı beni, mahalleden silah sesi geldiğini ve ambulansların, polis ekiplerinin olduğunu söyledi. Hemen geldim olay yerine. Polislerden ve mahalledeki insanlardan öğrendiğim Abdüllatif Şener'in oğlu olduğu. 4 el ateş edildiği söyleniyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralının hastaneye gittiği ve orada vefat ettiğini söyleniyor" dedi.

"20 DAKİKA İÇERİ GİREMEDİK"

İsmini vermek istemeyen ve ailenin yan binada oturan komşusu olduğunu söyleyen kişi, olay öncesinde tartışma sesi duymadığını belirterek, "Komşularıyım, yan binada oturuyorum. 4 el silah sesi duydum. Panik oldum ve pencereyi açtım. Bir kadın (Şener'in eşi Berrin Şener) 'Annemi vurdular' diye bağırdı. Kapıda bir beyefendi vardı, o da telefonla uğraşıyordu. Ben direkt kadının yanına gittim ve sakinleştirmeye çalıştım. Su verdim ve yardımcı oldum. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Sağlık personellerini içeri almadılar, silahlı olabilir diye. Yaklaşık 20 dakika kapıda içeri girmeyi bekledik" diye konuştu.