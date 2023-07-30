Yelkan'ın ölümüne kampanya gibi ceza: 24 taksit ile 12 bin lira

Antalya Kemer’de 9 yaşındaki Yelkan Göktuğ Demirsöz’ün ölümüne neden olan sürücüye 12 bin TL para cezası verildi. Ceza 24 takside bölündü. Karara itiraz edeceklerini açıklayan aile, “Adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 01:48
Yelkan'ın ölümüne kampanya gibi ceza: 24 taksit ile 12 bin lira
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Geçtiğimiz yıl Kemer’de yaşanan trafik kazasında bisikletli 9 yaşındaki Yelkan Göktuğ Demirsöz’e aracıyla çarparak ölümüne neden olan Mustafa Nagnalo, 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Fakat daha sonra hapis cezası, 12 bin 100 TL olarak para cezasına çevrildi.

Üstelik 9 yaşındaki Yelkan’ın ölümüne neden olan sürücü, 12 bin 100 lirayı 24 ay taksitle ödeyebilecek. Yelkan Göktuğ Demirsöz’ün ailesi, karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini açıkladı. Baba Mert Demirsöz, “9 yaşında bir çocuk öldürüldü. Bu cinayet gibi bir kaza. Çocuğumuzun kanı da canı da satılık değil. Adalet istiyoruz” dedi.  


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