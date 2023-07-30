Yelkan'ın ölümüne kampanya gibi ceza: 24 taksit ile 12 bin lira
Antalya Kemer’de 9 yaşındaki Yelkan Göktuğ Demirsöz’ün ölümüne neden olan sürücüye 12 bin TL para cezası verildi. Ceza 24 takside bölündü. Karara itiraz edeceklerini açıklayan aile, “Adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl Kemer’de yaşanan trafik kazasında bisikletli 9 yaşındaki Yelkan Göktuğ Demirsöz’e aracıyla çarparak ölümüne neden olan Mustafa Nagnalo, 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Fakat daha sonra hapis cezası, 12 bin 100 TL olarak para cezasına çevrildi.
Üstelik 9
yaşındaki Yelkan’ın ölümüne neden
olan sürücü, 12 bin 100 lirayı 24 ay
taksitle ödeyebilecek. Yelkan Göktuğ
Demirsöz’ün ailesi, karara Antalya
Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz
edeceklerini açıkladı. Baba Mert
Demirsöz, “9 yaşında bir çocuk
öldürüldü. Bu cinayet gibi bir kaza.
Çocuğumuzun kanı da canı da satılık
değil. Adalet istiyoruz” dedi.
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