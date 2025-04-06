Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Bıçakla katletti!
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren erkek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde H.Y, boşanma aşamasındaki eşi Z.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KADIN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Z.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #Şanlıurfa #gözaltı
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