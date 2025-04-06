Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Bıçakla katletti!

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren erkek gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Bıçakla katletti!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 10:44

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde H.Y, boşanma aşamasındaki eşi Z.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Z.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #Şanlıurfa #gözaltı

İlgili Haberler

Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için Şanlıurfa’ya yürüyüş başlattılar

Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için Şanlıurfa’ya yürüyüş başlattılar
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çoban yaşamını yitirdi!

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çoban yaşamını yitirdi!
Son Dakika... Şanlıurfa'da 4 işçi göçük altında kaldı!

Son Dakika... Şanlıurfa'da 4 işçi göçük altında kaldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler