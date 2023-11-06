Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:56

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu İğdir köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesi istikametinde seyir halinde olan Sezgin Tom (30) idaresindeki 14 AH 043 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Zeynep Deveci yönetimindeki 34 AAV 832 plakalı otomobil ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile ters dönen Sezgin Tom idaresindeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü Sezgin Tom olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Sezgin Acar (33), Sema Tom Acar (27), Yağmur İkra Acar (8) ile diğer otomobilin sürücüsü Zeynep Deveci yaralandı.

YARALILARIN 3’ÜNÜN HAYATİ TEHLİKESI BULUNUYOR

Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Sema Tom Acar, Yağmur İkra Acar ve Sezgin Acar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Zeynep Deveci ise Karabük’teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sema Tom Acar, Yağmur İkra Acar ve Sezgin Acar’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden Sezgin Tom’un cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.



