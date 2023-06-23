Tekirdağ’da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü IŞİD şüphelisi bir kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen İ.A.’nın Kızılpınar Mahallesi’nde yaşadığı belirlendi.
Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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