Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 16:02
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyonda, kaçak kazı yapan S.İ, E.Y, F.K, M.C. ve F.K. suçüstü gözaltına alındı.

Kazı alanında ucu kamera kablolu görüntüleme cihazı, el dedektörü ile kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirildi.


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