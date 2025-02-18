Kastamonu'da 'kar' engeli: 13 ilçede eğitime ara verildi

Kastamonu’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu'da 'kar' engeli: 13 ilçede eğitime ara verildi
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:04

Meteoroloji Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Kastamonu’da gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kar yağışı sebebiyle Kastamonu’nun Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerindeki tüm kademelerde,, il merkezi ile İnebolu, Ağlı, Daday, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, İhsangazi, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.


Etiketler: #kastamonu

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