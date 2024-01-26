Kastamonu'da katliam gibi kaza: 'Belki şu anda bizler de yaşamıyorduk'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:21

Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkisinde Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait yolcu otobüsü, sürücüsünün karlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Yan yatarak durabilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar ve ölüler, otobüsten çıkartılarak hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden yaralılar, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

"ÖNDEN BAĞIRTI GELDİ"

Kazada yaralanan Cemil Altun, “Sinop’un Erfelek ilçesindenim. Kendim ticaretle uğraşıyorum. İstanbul’a iş için gitmiştim, dün akşam saat 19.20 civarlarında otobüsümüze biletimizi almıştık ve Sinop’a gitmek üzere Esenler Otogarı’nda otobüse bindik. İki şoför mevcuttu, Kastamonu’nun Araç ilçesine çok güzel bir şekilde geldik. Araç ilçesinde kar yağışı başladı, yerlerde kayganlaştı. Araç’ta yaklaşık 40 dakika mola verdik. Mola verdikten sonra aradan 15-20 dakika geçince o zaman uyumamıştık, otobüste bir kahve servisi yapıldı. Sonra ışıklar kapandı ve herkes uyumaya başladı. Bizim de gözümüz daldı. Otobüs hafiften sallanmaya başladı, bir ses duyuldu. Önden bağırtı gelince bizler de 'Ne oluyor' dedik. Birden otobüs devrildi. O bölgede otobüsün yattığı yerde ağaç vardı, ağaç olmasaydı belki şu anda bizler de yaşamıyorduk. O ağaç otobüsü biraz tuttu. Devrilen otobüsün bir yerinde boşluk buldum ve oradan dışarı çıktım. Bir tane de genç bir kardeşimizi çıkarttım. O gencin annesinin vefat ettiğini öğrendim. Amcamız da o boşluktan çıktı. Herkes panik olmuştu, bir arkadaştan telefonunu alıp 112’yi aradım ve jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine çok hızlı bir şekilde geldi. Devletimizin diğer kurumları da hızlı bir şekilde kaza yerine geldi. Allah’a şükürler olsun, verilmiş sadakamız varmış. Biz sağ kurtulduk, ölenlerin mekanı cennet olsun, yaralılara da Allah şifa versin. Allah böyle kazaları belaları vatanımıza, milletimize bir daha göstermesin” dedi.

"OTOBÜSÜN ARKASI KAYMAYA BAŞLADI"

Diğer yaralı Yunus Özyurt ise, “İstanbul’dan Sinop’a gidiyorduk. Bir anda kar yağışı başladı. Biz aslında muhabbet ediyorduk, sonra otobüsün arkası kaymaya başladı. Bir daha da arabayı durduramadı. Otobüs yan yatıp devrildi. Allah rahmet eylesin, birkaç kişi de vefat etmiş. Ağır yaralılar da varmış. İstanbul’dan Kastamonu’nun Araç ilçesine kadar hiçbir sorun olmadan çok güzel bir şekilde geldik. Ondan sonra otobüs hızlandı, kar yağışı da başlayınca daha da tedbirli olması gerekiyordu aslında ama Araç ilçesine kadar sorun olmadan geldik. Dikkatsizlikten, uykusuzluktan, başka bir nedenden dolayı değil kaza. Araç ilçesinde otobüs mola verdiğinde otobüsün yeni şoförüne biraz takıldık, muhabbet ettik, ’Niye kalktın, yatsaydın’ gibilerinden konuştuk. Yeni şoför otobüsün alt katında uyuyordu, sonra uykudan kaldırdılar. ’Hadi araba sür’ dediler 10 dakika sonra, tabii ki bu da olmadı” diye konuştu.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri halen devam ediyor.