Kastamonu’da korkutan orman yangını: Büyümeden söndürüldü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:57
Kastamonu’da korkutan orman yangını: Büyümeden söndürüldü
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Cide ilçesine bağlı Yenice Karakiraz mevkiinde, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü.


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