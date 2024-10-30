Kastamonu'da 'mantar' 6 kişiyi zehirledi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da 'mantar' 6 kişiyi zehirledi
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:12

Edinilen bilgiye göre, İnebolu’ya bağlı Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46), M.E. (17) isimli aile üyeleri ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi zehirlenme şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesi’ne başvuran 6 kişi, tedavi altına alındı.


Etiketler: #kastamonu #mantar

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