Kastamonu’da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 16:33

Güncelleme: 16.10.2024 - 16:33

Kastamonu-Ankara karayolu Kadıdağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; öğrencileri taşıyan bir servis, TIR ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 13 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.