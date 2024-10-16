Kastamonu’da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Kastamonu’da öğrencileri taşıyan servisin TIR'la çarpıştığı ve kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Kastamonu-Ankara karayolu Kadıdağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; öğrencileri taşıyan bir servis, TIR ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 13 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.
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