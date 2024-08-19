Kastamonu’da otomobil takla attı: 5 yaralı
Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, Kastamonu-Araç karayolunda Araç ilçesine 10 kilometre uzaklıkta olan Diphan mevkisinde meydana geldi. Y.B., idaresindeki 06 EBB 26 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç taklalar attı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.B. ile aynı aileden M.B., N.B., H.B. ve M.B., sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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