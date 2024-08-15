Kastamonu’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü Teyfik Doruk hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:54
Kastamonu’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Kayabükü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teyfik Doruk idaresindeki (74) idaresindeki 37 RA 480 plakalı traktör, frenlerinin tutmaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde toprak yığınına çarparak devrildi. Kazada traktör sürücüsü Doruk olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan İsmail Y. (41) ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ismail Y., hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Teyfik Doruk’un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


kastamonu haberleri traktör haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar, saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar, saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar
Depremlerin 10. gününde enkaz altından kurtarılmıştı! Aleyna tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı

Depremlerin 10. gününde enkaz altından kurtarılmıştı! Aleyna tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
Samsun'da polis memuru kazara kendini vurdu

Samsun'da polis memuru kazara kendini vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler