Kastamonu'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da kaldırımda bisiklet sürdüğü sırada yoldan çıkarak otomobilin çarptığı 18 yaşındaki İsmail Balcıoğlu hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Candaroğulları Mahallesi'nde 15 Ağustos tarihinde Ozan B.T. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma vurarak istinat duvarına çarptı.
İstinat duvarına çarpan araç ardından kaldırımda bisiklet süren Yağız E.A. (15) ve İsmail Balcıoğlu'na (18) çarptı.
Kazada ağır yaralanan İsmail Balcıoğlu, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı kazada yaralanan Yağız E.A.’nın tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- Duvarın yanlış tarafındaki Barış!
- Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
- 'Zaman daraldı...'
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!
- 'İmamoğlu bunu başarırsa...'
- OnlyFans modeli 34 yaşında torun sahibi oldu
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- Sarıgül'den 'genel başkanlık' açıklaması!
- Canan Karatay önermişti: Bodrum’da 300 lira!