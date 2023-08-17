Kastamonu'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da kaldırımda bisiklet sürdüğü sırada yoldan çıkarak otomobilin çarptığı 18 yaşındaki İsmail Balcıoğlu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:15
Kastamonu'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Candaroğulları Mahallesi'nde 15 Ağustos tarihinde Ozan B.T. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma vurarak istinat duvarına çarptı.

İstinat duvarına çarpan araç ardından kaldırımda bisiklet süren Yağız E.A. (15) ve İsmail Balcıoğlu'na (18) çarptı.

Kazada ağır yaralanan İsmail Balcıoğlu, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı kazada yaralanan Yağız E.A.’nın tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.


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