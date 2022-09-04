Kastamonu'da sel felaketi: 400 ev ve işyerini su bastı

04 Eylül 2022 Pazar, 08:58

Kastamonu merkezde gün içinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde sele neden oldu. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, sağanak yağış ve fırtına sonrası hasar gören alanlarda incelemede bulundu.

Kentteki son durumla ilgili bilgilendirme yapan Vidinlioğlu, “Yaklaşık 400 işyerinde ve evimizde su baskınları mevcut. Ama çok kısa süre içerisinde müdahalede bulunduk. Hem uzun süreli hem de yoğun bir yağışa maruz kaldık. Bu yüzden özellikle dere yatağından su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bazı yerlerde yer yer geriye akımlardan dolayı su baskınlarında artışa sebep oldu. Ama kısa sürede ekiplerimiz müdahalede bulundu. Şu anda 11 tane vidanjörümüz ve su tahliye makinesi ile su baskınların olduğu yerlerde mevcut suları temizliyoruz. Nasrullah Meydan'ında, Aşirefendi Hanı'nda, Kuzeykent Mahallesin'de, Karaçomak Deresi boyunca, İnönü Mahallesi'nde ciddi şekilde su baskınları oldu" dedi. Kastamonu Belediyesi'nin son dönemlerde yaptığı yatırımlar sebebiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde diğer mahallelerimize göre çok daha az hasarla atlattı. Sadece Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde moloz yığılması şeklinde afet oldu. Zaten hemen ekiplerimiz temizlik çalışmalarına başladı, inşallah hemen temizleyeceğiz. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını her noktada sürdürüyor. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. İnşallah en kısa sürede problemlerimizi çözmüş oluruz” dedi

Yaşanan sel afetinde can kaybının olmadığını belirten Başkan Vidinlioğlu, maddi hasarların birçok noktada olduğunu ifade ederek, “Artık bütün enerjimizi, bütün mesaimizi yeni normallere göre plan ve program yapmakla geçirmemiz gerekiyor. Çünkü hem Kastamonu'da hem de diğer ilçelerimizde bu tarz felaketler bu kadar sıklıkla olmuyordu. Ama son yıllarda bu tür afetlerle her geçen artan bir şekilde karşı karşıya kalmaya başladık. Bizler tedbirlerimizi alacağız. Tabii ki bu tür afetler olduğunda en az hasarla şehrimizin atlatmasını sağlamak yönünde bir irade göstereceğiz. Öyle zannediyorum ki bundan sonraki çalışmalarımız bütün ağırlığımız bu şekilde olacak. Yeni normallere göre çalışmalarımızı bizler devam ettireceğiz. Şu anda üzerinde durduğumuz iki baksta her iki tarafından patlaklar var. Su miktarı o kadar fazla ki ama çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarlar elbette mevcut. AFAD İl Müdürümüz ile çok sıkı bir koordinede bulunduk. AFAD Başkanımız Yunus Bey aradı, onunla görüştük. AFAD Başkanımızda hemen bizlere hem vidanjör hem de su tahliye makinesi yönünde bizlere destek vereceklerini söylediler. İnşallah en kısa sürede bu sel baskınını atlatırız. Allah daha beterinden saklasın. Bütün hemşerilerime geçmiş olsun diyorum” diye konuştu