Kastamonu'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralı

Kastamonu'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:21
Kastamonu'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralı
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Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda Abdullah T. (76) yönetimindeki 37 DD 492 plakalı otomobil ile bir fabrikaya işçi taşıyan Reşat T. (49) idaresindeki 37 S 0026 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, sürücüler Abdullah T. ve Reşat T. ile minibüste bulunan Nebiye G, Derya Ö, Rukiye B. ve Havva Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 


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