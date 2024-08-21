Kastamonu'da sır olay... Psikolojik sorunları bulunan kadın evin odunluğunda ölü bulundu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Emine Görgülü (64), evinin odunluğunda ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 08:06
Kastamonu'da sır olay... Psikolojik sorunları bulunan kadın evin odunluğunda ölü bulundu
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Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Emine Görgülü, yakınları tarafından evinin odunluğunda yerde yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Görgülü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Emine Görgülü’nün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesi sonrası Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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