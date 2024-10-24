Kastamonu'da suç örgütü operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kastamonu'da suç örgütü operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:01

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 18-20-22 Ekim tarihlerinde Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda, Eski Belediye Caddesi ve Akmescit Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı işyerini kurşunlayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, M.C.G, O.G, U.T, P.S, Y.İ.Ç, M.M.H, E.Ş, S.G, M.G, F.K. ve K.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 28 fişek ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G, O.G, U.T, P.S, Y.İ.Ç, M.M.H, E.Ş, S.G, M.G, çıkarıldıkları hakimlikçe "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklandı.

F.K. ve K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #kastamonu #suç örgütü #Operasyon

İlgili Haberler

'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
İzmir’de suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

İzmir’de suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama
Polis Hakan Telli'yi şehit etmişlerdi... İstanbul'da 'Anucur' suç örgütüne operasyon: 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Polis Hakan Telli'yi şehit etmişlerdi... İstanbul'da 'Anucur' suç örgütüne operasyon: 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler