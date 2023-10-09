Kastamonu'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlçenin Karabey köyü Devrez Mahallesi'ndeki sulama kanalında vatandaşlar bir erkek cesedine rastladı.
Ceset, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Cesedin Ramazan Uyku'ya (38) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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