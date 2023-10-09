Kastamonu'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:48
Kastamonu'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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İlçenin Karabey köyü Devrez Mahallesi'ndeki sulama kanalında vatandaşlar bir erkek cesedine rastladı.

Ceset, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cesedin Ramazan Uyku'ya (38) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


112 Acil kastamonu

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