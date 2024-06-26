Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... Fransa, İspanya ve Türkiye'den ortak uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 26.06.2024 - 08:53

Güncelleme: 26.06.2024 - 08:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ARGAY operasyonu ile uluslarası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın katılımıyla İspanya’da “ARGAY” Operasyonu gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi.

Ülkemizce Kırmızı Bülten’le aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

Ayrıca Argay Operasyonunda; Ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.

Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya’daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400’den fazla polis katıldı.

Granada, Malaga ve Sevilla’da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi"