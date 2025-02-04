Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:38

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #kastamonu #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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