Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:38

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:38

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.