Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 00:02
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Kastamonu'da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk ediliyor.


kastamonu Ankara
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