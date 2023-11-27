Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 07:08
Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
Abone Ol google-news

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 12 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin mürettebattan 3 kişiyi kurtardıkları, diğerleri için de çalışma yürüttükleri öğrenildi.

Kurtarılan gemi personelinden biri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

 


kastamonu yük gemisi

İlgili Haberler

Zonguldak'ta yük gemisi Kafkametler'le irtibat koptu: Valilikten açıklama geldi

Zonguldak'ta yük gemisi Kafkametler'le irtibat koptu: Valilikten açıklama geldi
Kuru yük gemisinde patlama... Biri ağır 4 kişi yaralandı

Kuru yük gemisinde patlama... Biri ağır 4 kişi yaralandı
Karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

Karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler