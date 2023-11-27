Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.
Karaya oturan gemideki 12 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin mürettebattan 3 kişiyi kurtardıkları, diğerleri için de çalışma yürüttükleri öğrenildi.
Kurtarılan gemi personelinden biri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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